MN - Czerniatynski: "Origi mi è sempre piaciuto, ha dimostrato di saper far gol"

© foto di Antonio Vitiello

Alex Czerniatynski, ex calciatore belga, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi su Divock Origi: “A me Origi è sempre piaciuto. Nei club dove ha giocato ha dimostrato di saper far gol ogni volta che entra in campo. E poi avendo giocato in un grande club come il Liverpool ha anche più esperienza di De Ketelaere. Dopo, non conosco molto bene quale sarà la concorrenza in attacco. Però quando gli verrà data un’opportunità dovrà sfruttarla per dimostrare che può imporsi come titolare del Milan.”