MN - Da Milanello, il lavoro odierno di Maignan: prima parte con gli altri portieri

La notizia del notevole miglioramento di Mike Maignan ha scosso positivamente il mondo Milan. Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera e poi confermato dalla nostra redazione (qui), il portierone rossonero ha ripreso ad allenarsi con il pallone ed il suo ritorno in campo sembra essere davvero vicino, bruciando così ogni tappa fissata in precedenza. L'estremo difensore francese ha avuto l'ok dai medici, ma comunque prima che torni titolare ci vorrà però ancora qualche allenamento: fondamentali saranno le sue sensazioni e soprattutto la certezza di un recupero avvenuto al 100%. Intanto, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, l'ex Lille nella giornata odierna ha svolto una prima parte di lavoro a Milanello con il resto dei portieri per poi concludere l'allenamento da solo con esercizi personalizzati.

di Pietro Mazzara.