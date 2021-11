MN - Milan, conferme su Maignan: ci prova sul serio per il Sassuolo

Arrivano conferme in merito all'indiscrezione pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera in merito al possibile rientro in campo di Mike Maignan contro il Sassuolo: secondo quanto appreso da Milannews.it, il portiere francese ci proverà sul serio ad essere a disposizione di Stefano Pioli per il match di domenica a San Siro contro i neroverdi. Saranno gli allenamenti e le sensazioni quotidiane a determinare la partita di rientro. Il ritorno in campo dell'ex Lille è dunque sempre più vicino, ma ovviamente avverrà solo quando sarà pronto al 100%.