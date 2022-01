MN - Da Milanello: lavoro in palestra per Ibrahimovic e Tomori, prima per Lazetic

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi la squadra rossonera si è allenata al completo a Milanello: presenti anche Marko Lazetic (per lui test atletici e allenamento personalizzato), Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori, i quali hanno, però, lavorato in palestra; assenti Kessie (rientrerà domenica sera dall'Africa) e Ballo-Touré (infortunatosi in Coppa d'Africa), più i nazionali italiani Calabria, Florenzi, Tonali e Romagnoli. Per tutto il resto del gruppo lavoro come descritto dal report ufficiale.

di Antonio Vitiello