MN - Da Milanello: Loftus e Kjaer personalizzato, per Pulisic e Calabria metà in gruppo e metà a parte

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Christian Pulisic e Davide Calabria hanno svolto una prima parte di allenamento in gruppo per poi continuare con del lavoro personalizzato. Loftus-Cheek e Kjaer, invece, hanno scolto l'intera seduta in maniera personalizzata.