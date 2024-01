MN - Da Milanello: personalizzato per Florenzi, Sportiello si allena in gruppo

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello. Nessuna novità da segnalare: le uniche note riguardano il rientro in gruppo di Marco Sportiello e il lavoro personalizzato che sta ancora oggi sostenendo Alessandro Florenzi.

PROSSIMO STEP: UDINESE

Il Milan ha cominciato il girone di ritorno della Serie A 2023/24 col piede giusto, battendo la Roma con un netto 3-1 a San Siro: Adli, Giroud e Theo i protagonisti. La squadra di mister Pioli, dopo le prime 20 giornate, ha raccolto 42 punti consolidando per ora il terzo posto: il distacco dall’attuale capolista, l’Inter, è di 9 punti. E l’anno scorso qual era la situazione? I rossoneri avevano 4 punti in meno rispetto a quest’anno, 38, che valevano il quinto posto in campionato. La distanza dal Napoli capolista era enorme: 15 punti. L'obiettivo è, ovviamente, quella di migliorare ancora il dato, a cominciare dalla prossima trasferta in casa dell'Udinese.

di Antonio Vitiello