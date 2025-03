MN - De Anda: "Ecco in cosa deve migliorare Gimenez"

Paco Gabriel de Anda, ex giocatore messicano ed oggi opinionista sportivo, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milannews.it:

3 gol in 9 partite con la maglia del Milan: come giudichi l'impatto di Santiago Gimenez con la Serie A ed il mondo rossonero?

"Ha iniziato molto bene, è arrivato e ha fatto gol, cosa molto significativa per un attaccante. Santi aveva già un'inerzia positiva, ma la squadra è calata collettivamente e Santi ne ha pagato le conseguenze, mi sembra che l'eliminazione dalla Champions sia stata un duro colpo".

Pensi che Conceiçao sia l'allenatore giusto per Giménez? Oppure hai bisogno di un altro tipo di coach per crescere?

"Santi deve adattarsi all'allenatore del Milan, qualunque sia il suo nome: Conceicao è un buon allenatore anche i risultati non stanno arrivando".

Trattandosi di un attaccante d'area, per ottenere il massimo è necessario che il Milan cambi modo di giocare?

"Santi deve modificare il suo stile gioco, deve crescere e contribuire di più, uscire di più dall'area e cercare altri "modi" per fare gol e non solo tiri dentro l'area".