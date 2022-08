MN - De Biasi: "Il Milan lo scorso anno ha vinto in maniera netta giocando con grande qualità"

MilanNews.it

Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it rispondendo così ad una domanda relativa al fatto se il Milan sia ancora la squadra da battere in Serie A: “Sì e no. Lo scorso anno ha vinto in maniera netta, giocando con grande qualità e rimanendo costante. La differenza l’hanno fatta i momenti cruciali dove i rossoneri non si sono deconcentrati. L’Inter, dal canto suo, si è complicata la vita in un certo periodo dell’anno aprendosi alla rimonta milanista. Bravo Pioli, brava la società e bravi tutti quelli che sono stati intorno”.