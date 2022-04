MN - De Biasi su Ibra-Giroud: “Per come è strutturato il Milan la staffetta è la cosa migliore"

MilanNews.it

Mister Gianni De Biasi si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Ibrahimovic e Giroud: “Per come è strutturato il Milan la staffetta è la cosa migliore. Sono entrambi giocatori che possono dare tantissimo in questa fase. Stefano Pioli ha il polso della situazione, le sue valutazioni sono tutte ponderate”.