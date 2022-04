MN - De Biasi su Torino-Milan: "Sarà durissima, tutti vogliono mettersi in mostra"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mister Gianni De Biasi si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Torino-Milan: "Durissima. Indipendentemente dal Torino che è una formazione ostica a prescindere. In questa fase del campionato ognuno vuole mettersi in mostra, i punti per alcuni pesano. E’ la fase cruciale del torneo”.