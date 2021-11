MN - De Grandis: "Contro l'Atletico Madrid mi aspetto del turnover da parte del Milan"

Nell’intervista esclusiva che la nostra redazione ha realizzato questa mattina con Stefano De Grandis, si è parlato anche della partita che il Milan mercoledì giocherà contro l’Altetico Madrid.

Date le poche speranze di qualificazione in Champions League, mercoledì contro l’Atletico sarà un Milan già proiettato alla sfida di domenica contro il Sassuolo o gli uomini di Stefano Pioli daranno comunque il 100%?

“Daranno il 100%, però io mi aspetto – o meglio – mi auspico, una turnazione. Le speranze di passare il turno sono scarse e non vale la pena magari pregiudicare una prestazione in campionato per qualche infortunio o per eccessive energie spese dai titolari per la Champions League. È chiaro che bisogna fare bella figura perché stiamo parlando del Milan, ma se addirittura il Diavolo dovesse arrivare quarto nel girone, non deve disperarsi. Dico questo sulla base di quello che è successo l’anno scorso all’Inter. Ultimo nel girone di Champions e poi è andata avanti in campionato fino a vincere lo scudetto”.