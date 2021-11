MN - De Santis su Julian Alvarez: "È un giocatore dal profilo europeo"

L'agente di mercato Lorenzo De Santis è stato raggiunto dai microfoni di MilanNews.it per parlare di Julian Alvarez, profilo che interessa al club rossonero: "E' un giocatore dal profilo europeo: per la capacità di abbinare tecnica, velocità e la capacità di giocare con la squadra è un profilo adatto per fare molto bene in Europa. Come tutti i giocatori che vengono da fuori un periodo di ambientamento è da mettere in preventivo, come Lautato e Oshimen al loro primo anno. Il campionato italiano richiede tempo per adattarsi".