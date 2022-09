MN - Dida: "Il Milan aveva bisogno di vincere per dare continuità al lavoro di Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it nel corso dell'anteprima del documentario sul Milan soffermandosi sulla vittoria dello Scudetto: "Il Milan aveva bisogno di vincere per dare continuità al grande lavoro che sta facendo mister Pioli. È stata un’impresa e sono veramente contento che il Milan sia riuscito a vincere. Oggi i ragazzi sanno come arrivare alla vittoria e ora diventa più facile".