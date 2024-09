MN - Diddi: "Il pre-campionato del Milan è stato illusorio"

Focus tattico sul Milan dopo le prime tre giornate. Ne abbiamo parlato con il match analyst Luca Diddi. In esclusiva per MilanNews.it le sue dichiarazioni:

Luca, falsa partenza per il Milan dopo un gran pre-campionato

"Il pre-campionato è stato illusorio. C'era un po' di entusiasmo e giocatori in cerca di riscatto come Saelemaekers e Chukwueze. E poi i giovani come Liberali che volevano mettersi in mostra. Insomma, un equilibrio dato da tutte queste componenti che ha inciso molto. Poi sono rientrati i big e il Milan è ricaduto in quelli che erano i disequilibri dell'anno scorso".