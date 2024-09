MN - Domani alle 14 la conferenza di Fonseca alla vigilia del Lecce

Il derby vinto deve essere ora messo da parte, anche se il Milan deve mantenere la fiducia e l'arenalina generate dalla vittoria. Dopodomani, però, già si torna in campo e la squadra rossonera deve dimostrare di saper dare continuità al risultato di domenica sera. Venerdì a San Siro, ore 20.45, arriva il Lecce, ferito da un pareggio clamoroso subito in campionato e dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Sassuolo (che a dicembre sfiderà il Milan). Domani, dunque, a Milanello alle ore 14 ci sarà la conferenza stampa di Paulo Fonseca. L'evento sarà trasmesso su Milan TV e sull'App ufficiale; potrete seguire anche il live testuale di MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN - LECCE

Data: venerdì 27 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it