MN - Domani gli esami strumentali per Malick Thiaw

vedi letture

Al minuti 51 di Milan-Borussia Dormtund, il difensore rossonero Malick Thiaw dopo uno scatto difensivo ha sentito tirare dietro la coscia e ha dovuto lasciare il campo per un infortunio muscolare. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani il centrale tedesco si sottoporrà agli esami strumentali che determineranno l'entità del danno fisico e stabiliranno i tempi di recupero. Thiaw ha lasciato San Siro questa sera dolorante e in stampelle.

Continua la vera e propria epidemia di infortuni in casa Milan e specialmente nel reparto difensivo. In attesa di avere novità che arriveranno domani, è curioso e avvilente notare come cinque dei sei difensori in rosa sono attualmente indisponibili: Kjaer, Kalulu, Pellegrino, Caldara e ora Thiaw. Piove sul bagnato.

di Pietro Mazzara