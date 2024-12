MN - Domenica 15 si celebra il 125° anniversario: i momenti chiave dei festeggiamenti

vedi letture

Manca sempre meno alla celebrazione del 125° anniversario del Milan. Il club festeggerà in occasione della sedicesima giornata di campionato a San Siro contro il Genoa in cui tra l'altro ci sarà qualche ex come Balotelli, Messias e Vieira. La partita si giocherà alle 20.45 e prima della sfida sono previsti alcuni momenti chiave di festa. Ecco un riepilogo:

- Allo stadio ci saranno tanti grandi ex campioni, soprattutto i tre olandesi: Van Basten, Gullit e Rijkaard torneranno insieme a San Siro per la prima volta dopo diversi anni. Con loro molti altri vecchi calciatori: Seedorf, Inzaghi, Pato, Abbiati, Simone, Tassotti, F.Galli, Evani, Donadoni, Costacurta, Serginho, Zambrotta, Jankulovski, Brocchi, Zaccardo e Oddo. Al termine del riscaldamento le Legends Rossonere scenderanno in campo “accompagnate” dai trofei vinti nella storia del Milan: una cerimonia con giochi di luci, performer ed effetti pirotecnici.

- Nel pre partita, alle ore 19.30 circa, è prevista la premiazione in campo dei tre attaccanti che entreranno nella Hall of Fame: verranno scelti tra van Basten, Shevchenko, Pato, Inzaghi, Weah e Ibrahimovic



- La squadra scenderà in campo con una maglia celebrativa, che è disponibile già da ieri in pre-order sullo store online del Milan e che nelle prime 24 ore ha fatto registrare numeri da record

- All’ingresso in campo delle due squadre, maxi coreografia che coinvolgerà i tre anelli dell’impianto