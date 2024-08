MN - Durante: "Mediano del Milan? Suggerisco due nomi che giocano in Brasile"

Emerson Royal è il terzo acquisto del Milan 2024/25. Intervenuto in esclusiva su MilanNews.it, l'esperto di calcio brasiliano Sabatino Durante, noto agente FIFA, intermediario, giornalista e commentatore, ci dice la sua sul volto nuovo dei rossoneri:



Restando in tema brasiliani, è spuntato il nome di Danilo per la mediana

"In quel ruolo c'è tanto da cui attingere in Brasile e Argentina, mentre se prendi un giocatore dalla Premier League il rischio è di pagarlo di più".

Qualche nome?

"Rios del Palmeiras e André del Fluminense sono a mio avviso giocatori che alzano il livello della qualità e della competitività".