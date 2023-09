MN - Ecco le armi del Newcastle, Locorotondo: "Tonali, Barnes, Botman, poi c'è Almiron. Occhio anche a..."

Abbiamo intervistato in esclusiva Andrea Locorotondo, Data Journalist per Opta in Inghilterra. Conoscendo bene sia la Premier League che la Serie A, Locorotondo ha parlato alla nostra redazione sulla sfida di domani tra Milan e Newcastle, la prima in assoluto tra questi due club.

Quali sono i giocatori dei Magpies da tenere d’occhio?

​"Oltre ai già citati Botman, Tonali e Barnes - che probabilmente potrebbe entrare a partita in corso, perché Howe dovrebbe preferirgli Gordon - direi sicuramente Almiron. Se in giornata, il paraguaiano può essere davvero una spina nel fianco con i suoi dribbling. Da tenere d’occhio, ovviamente, anche Isak alla sua seconda presenza in Champions League."