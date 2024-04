MN - Ecco quando rientrerà la squadra a Milano dopo la gara dell'Olimpico

vedi letture

Il Milan questa sera alle 21, allo stadio Olimpico, si gioca probabilmente la partita più importante della stagione: i rossoneri sono chiamati a ribaltare lo 0-1 della gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. In palio c'è un posto nelle semifinali della competizione europea. Al termine della gara, come appreso da MilanNews.it, la squadra rientrerà in nottata a Milano. In tal senso è opportuno ricordare che la gara potrebbe finire anche ai supplementari o ai tiri di rigore. Domattina la squadra sarà già al lavoro a Milanello in vista del derby di lunedì: prevista una sessione di scarico.

di Antonio Vitiello

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it