MN - Emerson Royal al Milan, il consulente De Abreu: "30 milioni di italiani in Brasile. Si sentirà come a casa"

La telenovela Emerson Royal-Milan si è chiusa con l'happy ending. Il brasiliano è finalmente un giocatore dei rossoneri ed è stato presentato in giornata. Per conoscere meglio il nuovo terzino del Diavolo abbiamo sentito il dottor Fabiano de Abreu Agrela, consulente e neuroscienziato del giocatore. In esclusiva per MilanNews.it

Emerson Royal è finalmente al Milan. Una trattativa piuttosto lunga che sembrava non sbloccarsi: quali sono le prime sensazioni?

"Ci sono state molte proposte, ma Royal non ha pensato ai soldi, ma alla migliore squadra dove avrebbe avuto maggiore motivazione. Per un brasiliano, giocare in Italia è quasi come giocare in Brasile. Ci sono 30 milioni di italiani in Brasile, la cultura italiana fa parte della cultura brasiliana. Soprattutto a San Paolo, da dove viene Royal".