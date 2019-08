MN - Eranio: "Paquetà da mezz'ala o da trequartista? L'importante è che sia in campo"

Intervistato da MilanNews.it, Stefano Eranio ha parlato di Paquetà e della posizione in cui lo vedrebbe meglio sul terreno di gioco: "Intanto mi piacerebbe vederlo sempre in campo, perché è un giocatore che può essere determinante sia da mezzala che come trequartista. Si vede che nelle sue caratteristiche ha quella di buttarsi dentro l'area di rigore, con grande tempo di inserimento e fiuto del gol. Io dico sempre che i giocatori bravi vadano sempre messi in campo, poi sta anche a loro trovare la posizione giusta per far male all'avversario".