MN - Eranio: "Si vede in campo che il problema è che si scatenano delle situazioni negative partendo da errori individuali"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Stefano Eranio ha detto la sua sull'inizio di stagione della squadra di Paulo Fonseca.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Fonseca sta affrontando delle difficoltà, sembra che la squadra non sempre lo segua

"Quando le cose non vanno tanto bene è molto più semplice delegittimare l'allenatore. Se non sei dentro gli allenamenti, come si comportano i giocatori diventa difficile dare un giudizio. Entrando nel merito di quel che si vede in campo dico che il problema è si scatenano delle situazioni negative partendo da errori individuali. A Firenze ad esempio è incredibile l'errore di Tomori che porta al 2-1 dei viola".