MN - Espina: "La Serie A adatta a Morata: mi aspetto diversi anni al top"

Il Milan 2024/25 ha pescato dalla Spagna e potrebbe continuare a farlo: Johnny Cardoso del Betis è l'ultimo della lista, nel frattempo un ex biancoverde come Emerson Royal è sempre più vicino. Ed è già arrivato Alvaro Morata. Per saperne di più abbiamo contattato José Antonio Espina, collega di As, che è stato intervistato in esclusiva per MilanNews.it.

Pensi che Morata possa ancora fare la differenza in una grande squadra come il Milan?

"Conosce molto bene la Serie A ed è un campionato adatto a lui. E credo che possa segnare ancora in qualsiasi momento. Inoltre, nonostante sia già sulla trentina, è un giocatore estremamente professionale, che si è preso e si prende molta cura di se stesso. Per questo mi aspetto ancora diversi anni al top della forma".