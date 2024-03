MN - Ex vice-ct USA su Pulisic: "Eccezionale a Dortmund. Al Chelsea ha vissuto la confusione del club"

Nel corso dell'intervista concessa a MilanNews, Paolo Stringara ha parlato di Christian Pulisic, giocatore che ha esordito nella nazionale maggiore degli USA a 17 anni quando lo stesso Stringara era assistente del ct Jurgen Klinsmann. In merito ci racconta alcuni episodi:

Si aspettava questo percorso?

"Ti dirò che mi aspettavo persino di più. Ma sia chiaro, non è un attestato di delusione, bensì di stima. A 17 anni una carriera può sfociare in tanti modi, ci sono tante situazioni. Ai tempi in cui ero il vice ct degli USA lui era a Dortmund e stava facendo un percorso eccezionale".

L'ultimo periodo al Chelsea ne ha un po' rallentato la crescita?

"Ha comunque avuto bei momenti e vinto la Champions League. C'è da dire che il Chelsea ha vissuto molta confusione nell'ultimo anno: rose di 40-50 giocatori, doppioni ovunque".