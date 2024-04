MN - Lopetegui da chi l'ha seguito da vicino: "Sa gestire i big. A Siviglia ha faticato con la stampa"

Nel corso dell'intervista rilasciata a MilanNews.it, il collega José Antonio Espina di AS ci ha tracciato un profilo di Julen Lopetegui, tecnico in pole position per raccogliere dalla prossima stagione l'eredità di Stefano Pioli:

Che allenatore è Julen Lopetegui?

"È un allenatore che tiene le squadre molto ordinate. Ha una personalità importante nello spogliatoio, sa gestire i grandi giocatori. Lo ha fatto nel Porto, nel Real Madrid, nella nazionale spagnola dove peraltro ha resistito a lungo senza perdere partite. E anche nel Siviglia c'erano grandi giocatori. È un gran professionista, in molti aspetti. Queste sono le sue grandi virtù”.

In cosa difetta?

"Gli manca una maggiore gestione dell'ambiente. Qui al Siviglia ha fatto fatica a controllare la stampa, ma per il resto non credo che gli manchi molto se non appunto una personalità un po’ più forte”.