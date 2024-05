Serie A, il Genoa non fa sconti a nessuno: battuto 2-1 il Sassuolo

Dopo la sconfitta del Verona arriva un altro risultato pesante in chiave salvezza, con la sconfitta del Sassuolo per 2-1 sul campo del Genoa. Il gol nel primo tempo di Pinamonti illude il popolo neroverde, ma nella ripresa la forza casalinga del "Grifone" Di Mister Gilardino ha la meglio sul destino della gara. Per il Genoa va così a segno l'esperto centrocampista Milan Badelj e soprattutto un autogol dell'ex Roma e Verona Marash Kumbulla nel finale di gara. Brutta situazione per il Sassuolo, momentaneamente penultimo in classifica a quota 29 punti e a due giornate dal termine del campionato.