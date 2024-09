MN - F.Galli: "Fonseca mi è piaciuto perché si è preso dei rischi sapendo di poterli prendere"

Il Milan vince il derby grazie a un ragazzo del vivaio. Il gol decisivo di Matteo Gabbia ha reso la vittoria nella stracittadina ancora più epica, perché se sei un giocatore cresciuto nel club e hai il "milanismo" sai più di altri quanto sia importante la sfida contro l'Inter. Filippo Galli, bandiera rossonera da calciatore nonché per anni responsabile del settore giovanile, ci parla non solo di uno dei prodotti del vivaio, ma anche del momento attuale della squadra. In esclusiva per MilanNews.it le sue dichiarazioni.

Serviva inventarsi qualcosa, Fonseca l'ha fatto con le due punte

"Fonseca mi è piaciuto perché si è preso dei rischi sapendo di poterli prendere. Ha sentito la squadra vicina anche dopo le sconfitte. La squadra ha lavorato e lui ha potuto assumersi il rischio. Al di là del sistema di gioco è stata importante l'interpretazione e nel derby si è visto l'impegno e la capacità di leggere la partita nei momenti chiave".