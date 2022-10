MN - F. Galli su Milan-Juventus: "Il Milan vorrà comandare la partita"

MilanNews.it

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, si è così espresso in un'intervista a MilanNews.it su Milan-Juventus: “Il Milan dovrà sfruttare la sua grande capacità di essere una squadra che vuole fare la partita da protagonista. È chiaro che con la Juventus dovrà stare attento. Loro sanno giocare di rimessa ed in maniera attendista, ma il Milan non credo che possa cambiare il proprio stile di gioco. Si giocherà a San Siro ed il Milan vorrà comandare la partita, ci sono tanti giocatori di qualità da una parte e dall’altra che potranno essere incisivi”.