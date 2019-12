MN - Fedele: "Sugli attaccanti finora il Milan ha fatto cilecca"

Furio Fedele, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato così dell'ennesimo ritorno di un giocatore in rossonero, questa volta Ibrahimovic: “I tifosi del Milan sono delusi e non sono degli stupidi. Ricordano tutti i ritorni-bis: Sacchi-bis, Capello-bis, Sheva-bis, Kaká-bis. Non sono mai stati molto esaltanti. Ibrahimovic può scuotere l’ambiente ma per quanto tempo e quanto può scuoterlo? Il fatto che lui si debba preparare e che non sia allenato mi sembra una cosa assurda. Mi sembra che sia un ennesimo tentativo, speriamo che non sia maldestro come gli altri, di rimettere insieme la baracca. Soprattutto perché fino ad ora con gli attaccanti hanno sempre sbagliato: la vendita di Cutrone, Giampaolo ha devastato Piatek, Leão non si capisce se è una prima o una seconda punta e soprattutto lo scambio Rebic-André Silva. Sugli attaccanti finora il Milan ha fatto sempre cilecca. Speriamo che non sia troppo tardi".