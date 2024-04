MN - Ferrè: "Giroud è un po' appannato ultimamente. La risposta arriva dalla panchina: Okafor è una risorsa, così come Jovic"

In occasione dell'importante sfida di questa sera tra Roma e Milan valida per i quarti di finale di Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva Stefano Ferrè, match analyst del nuovo progetto calcistico\tattico di House of calcio.

Che cosa è successo a Giroud?

"E' un po' appannato, prima delle recenti partite era il giocatore matematicamente perfetto, sarebbe ancora così se non fosse per i recenti gol sbagliati, non segnava tantissimo di media ma non sbagliava nemmeno così tanto sotto porta. Forse ha perso lucidità perchè è anche un attaccante che si sacrifica molto, i suoi assist non sono casuali. La risposta arriva dalla panchina. Noah Okafor è una risorsa, avrebbe dovuto segnare 3,5 gol in campionato e ne ha fatti 6, è freddissimo. Il suo ingresso è utile anche abbinato al rapporto gol\minuti giocati da parte di Jovic, un altro elemento utile per Pioli a gara in corso".