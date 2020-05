Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Franck Kessie si trova a Milano. Il centrocampista, che ha avuto problemi per lasciare la Costa d'Avorio, è stato l'ultimo dei rossoneri a rientrare in Italia. Per quanto riguarda i test medici il club rossonero attenderà l'autorizzazione della FIGC e della Regione Lombardia.

di Antonio Vitiello