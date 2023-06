MN - Frederic Massara è rientrato a Casa Milan

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo poco meno di due ore, Frederic Massara è tornato a Casa Milan dove era già stato in mattinata. Il direttore sportivo rossonero, come Paolo Maldini, è destinato a lasciare il club di via Aldo Rossi e nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale della società milanista in merito al loro addio.