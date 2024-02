MN - Furlani "Con l'esperienza di RedBird siamo pronti a cogliere le opportunità emergenti. Guardiamo avanti"

Il CEO del Milan Giorgio Furlani è intervenuto nel corso dell'evento Investcopia 2024 Abu Dhabi, voluto da Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e Ruler di Dubai. Queste alcune delle sue dichiarazioni (CLICCA QUI per l'intervista completa).

Investire nello sport

“Nella valutazione dell'attrattività del mercato sportivo, entrano in gioco diversi fattori. La trasformazione dell'industria da attività puramente “ricreativa” ad un vero e proprio settore economico fiorente ha notevolmente aumentato il suo appeal. Inoltre, la governance e gli investimenti istituzionali hanno ulteriormente contribuito al suo potenziale di crescita. Con l'esperienza di RedBird in questo settore, siamo ben posizionati per cogliere le opportunità emergenti. Considerazioni come le esigenze di liquidità e i quadri normativi hanno svolto un ruolo cruciale, specialmente alla luce delle sfide poste dalla pandemia di COVID-19. Leghe e club hanno affrontato pressioni finanziarie senza precedenti, rendendo necessari investimenti per navigare in tempi incerti. Guardando avanti, l'industria dello sport rimane un terreno fertile per partner, sponsor e inserzionisti, data la vasta partecipazione e il valore intrattenimento".