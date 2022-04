MN - Fuser: "Maldini ha le idee chiare, mi auguro che il Milan possa tornare grande"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Fuser, ex centrocampista del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sul lavoro svolto fino a questo momento da Paolo Maldini: “Maldini e tutta la dirigenza hanno le idee molto chiare sul futuro del Milan. Sanno come impostare questa squadra a livello societario. Paolo ha fatto molto bene in questi ultimi anni, mi auguro che si possa tornare ad apprezzare di nuovo un grande Milan”.