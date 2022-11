MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella distinta che il Milan ha presentato agli arbitri per la gara con la Fiorentina non è presente Matteo Gabbia. Il difensore rossonero ha dato forfait a causa di una infiammazione sovrarotulea che non gli ha permesso di poter essere a disposizione per l'ultima partita ufficiale del 2022 del Milan.