MN - Galderisi: "Pioli è cresciuto tantissimo studiando e aggiornandosi"

Giuseppe Galderisi, ex calciatore del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Stefano Pioli: "Stefano è cresciuto tantissimo. Conosco da anni lui e il suo staff, ha sempre improntato una politica di enorme rispetto attraverso un rapporto unico con i giocatori. È un tipo diretto, schietto e leale e a livello tecnico-tattico si è evoluto tantissimo studiando e aggiornandosi. Il Milan sa stare bene in campo, è innegabile”.