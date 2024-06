MN - Galli: "Sì alle U23, ma non leghiamole a disgrazie altrui: sono contento per il Milan, ma mi spiace per l'Ancona"

Il Milan è la squadra più rappresentata della nazionale Under 17 fresca campione d'Europa: Alessandro Longoni, Emanuele Sala, Mattia Liberali e Francesco Camarda sono stati i grandi protagonisti a Cipro, con quest'ultimo autore di una doppietta nella finale contro il Portogallo e premiato come miglior giocatore del torneo. Filippo Galli, per anni responsabile del settore giovanile del Milan, ci ha detto la sua. In esclusiva per MilanNews.it.

L'Ancona sarebbe la squadra più a rischio

"Personalmente mi spiace perché è una piazza di tradizione e ci sono persone che perdono il posto di lavoro, oltre a pensare ai tifosi. Certo, sono contento per il Milan ma questa è l'altra faccia della medaglia ed è molto triste. Per questo dico: sì alle squadre Under 23 ma magari non leghiamole alle disgrazie degli altri club".