MN - Galliani: "Baresi era l'unico che aveva il privilegio di andare direttamente ad Arcore per trattare il contratto con Berlusconi"

Fonte: dal nostro inviato Antonello Gioia

MilanNews.it

Questo pomeriggio, in un grande evento al Teatro Manzoni di Milano, Adriano Galliani presenta la sua autobiografia “Le memorie di Adriano G.”. L'ex AD rossonero parla dal palco di come si svolgevano le trattative per il rinnovo di contratto di Franco Baresi. Queste le sue dichiarazioni raccolte da MilanNews: "Invece di Franco (Baresi, ndr), l’immortale capitano, ricordo una cosa: nei miei 31 anni ho sempre negoziato i contratti economici con tutti i calciatori, ad eccezione di uno, il Capitano. Il Capitano aveva l’onore ed il privilegio di andare direttamente ad Arcore, trovava un accordo con il presidente Berlusconi, poi mi dicevano la cifra e io battevo a macchina, si diceva una volta.

Ma il giocatore che più mi ha messo in difficoltà era Billy Costacurta. Billy Costacurta, il più intelligente della banda, era l’unico giocatore che arrivava, firmava in bianco e poi mi diceva: “Lei capisce molto di calcio, quindi sa quando guadagnano Tassotti, Baresi e Maldini, veda un po’ lei”. E io rimanevo scioccato (ride, ndr)”.