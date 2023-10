MN - Galluzzo e il "suo" Florenzi: "Era sempre sul pezzo, era giovanissimo ma sembrava un veterano"

Per commentare il momento del Milan e di Alessandro Florenzi, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Galluzzo, ex calciatore rossonero (tra il 1979 e il 1981), nonchè vice-allenatore dell'attuale terzino destro milanista ai tempi del Crotone (stagione 2011-2012). Ecco le sue parole:

Un aneddoto che ti lega a lui?

“Alessandro voleva sempre giocare in continuazione. Era uno che stava sempre sul pezzo. Con noi a Crotone era giovanissimo, ma l’atteggiamento da veterano”.