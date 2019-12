MN - Giacinti: "Ganz? E' un allenatore tosto, cerchiamo di apprendere il massimo"

Valentina Giacinti, presente alla festa del settore giovanile rossonero ha parlato del suo trasferimento in rossonero: "Come mi son sentita quando mi hanno chiamato per andare al Milan? Quando ho saputo che c'era la possibilità che il Brescia diventasse Milan sono stata felicissima, perché sapevo il valore della società. Ero onorata di poter far parte di questa squadra". Su Ganz: "E' un allenatore tosto, cerchiamo di apprendere il massimo da lui come calciatore e come uomo".