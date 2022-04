MN - Giudice su Investcorp: "Continuità con Elliott, ma il budget sarà incrementato"

Alessandro Giudice, importante firma del Corriere dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Investcorp: "Parliamo di un fondo di investimento, del Bahrein, con le stesse logiche di gestione di Elliott. Per questo mi aspetto una continuità gestionale con le conferme dei vertici dell’area tecnica che fin qui ha fatto benissimo. L’acquirente non può avere interesse a smantellare tutto. Sul mercato non prevedo un’attenzione così spasmodica al pareggio di bilancio, il budget sarà incrementato anche per puntare più rapidamente alla crescita dei ricavi, magari sviluppando rapporti commerciali presenti in Medio Oriente. Se nel giro di un anno faranno crescere i ricavi avranno più margini anche con il Fair play finanziario. Ma non è tutto”.

Vada avanti…

“Elliot ha preso un club da risanare, squilibrato tra costi e ricavi, allo sbando dal punto di vista tecnico e ha dovuto fare un lavoro paziente e certosino per ricollocarlo sul marcato. Ha portato l’investimento da 300milioni a 1 miliardo, ragionando su cifre tonde, diversamente da quanto dovrà fare Investcorp. Questi dovranno elevare da un miliardo e due miliardi e, di conseguenza, l’obiettivo tecnico salirà automaticamente. L’asticella dovrà necessariamente alzarsi e ne beneficerà il mercato”.