MN - Gold (Football.London): "Lo stadio stasera farà la sua parte: sarà difficile per il MIlan"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alasdair Gold, corrispondente del Tottenham per la testata online Football.London. Il collega britannico ha parlato così del clima che il Milan troverà al Tottenham Hotspur Stadium questa sera: "Lo stadio sarà gremito, quindi l'atmosfera farà la sua parte, visto che è un luogo dal rumore assordante. Se gli Spurs riusciranno a partire bene, l'ambiente sarà incredibilmente rumoroso e difficile per il Milan; allo stesso modo se i rossoneri partiranno bene, la frustrazione crescerà tra i tifosi del Tottenham e sarà più difficile per gli Spurs"