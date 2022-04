MN - Grassia: "Milan molto carico, la Fiorentina non è la stessa di qualche settimana fa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Grassia, giornalista della RAI, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulla prossima gara in programma domani contro la Fiorentina: "La gara contro la Fiorentina è una partita Scudetto fino ad un certo punto. La Fiorentina arriva non brillantissima e il Milan, dall’altra parte, è molto carico. Il pronostico penderebbe dalla parte dei rossoneri se si considera che la formazione di Italiano anche a causa degli infortuni capitati a Torreira, Bonaventura e Castrovilli non è la stessa di qualche settimana fa quando centrò una serie di risultati utili consecutivi sbancando anche il San Paolo di Napoli".