MN - Hirst (Times Sport): "Milan? Credo che Solskjaer darà priorità al campionato"

In occasione del sorteggio di Europa League dei rossoneri, che dovranno sfidare il Manchester United, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Paul Hirst, giornalista del Times Sport (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Queste le sue parole.

Il 7 marzo ci sarà il derby contro il City, mentre l'11 marzo andrà in scena la partita d'andata contro il Milan. Con lo United secondo in classifica in Premier League pensi che Solskjaer darà priorità al campionato o all'Europa League? "Credo che darà priorità al campionato. La corsa per i primi quattro posti è molto tirata e lo United ha davvero bisogno di essere in Champions League l'anno prossimo. In ogni caso hanno una rosa davvero profonda, ed è il motivo per cui in stagione hanno fatto così bene. Quando Cavani ha avuto bisogno di riposo è entrato Martial ad esempio. Solskjaer ha fatto un sacco di rotazioni anche a centrocampo: Matic ha giocato molto bene insieme a Pogba quando entrambi sono stati disponibili. Poi c'è Dean Henderson, uno dei migliori giovani portieri in Inghilterra. Ha giocato molto bene nelle coppe quest'anno, un giorno sarà lui a sostituire De Gea.