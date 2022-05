MN - I momenti chiave della stagione: Tonali allo scadere, il Milan batte la Lazio

MilanNews.it

Il campionato 2021/2022 è terminato con il Milan Campione d'Italia. Andiamo a rivivere la stagione dei rossoneri, con i momenti chiave che hanno permesso al club di Via Aldo Rossi di ottenere il diciannovesimo scudetto della propria storia.

I MOMENTI CHIAVE DELLA STAGIONE - Il gol allo scadere di Sandro Tonali contro la Lazio.

Nonostante la corsa scudetto, il Milan sembrava aver abbandonato la nave dopo la pesante sconfitta nel derby di Coppa Italia. Con la Lazio la gara si mette subito in salita: dopo solamente quattro minuti la difesa del Milan si addormenta e i biancocelesti passano in vantaggio con Immobile. Sembrava essere la fine per la squadra di Pioli, che non riuscì immediatamente a reagire. Ma come ha insegnato negli ultimi due anni, il Milan non muore mai. I rossoneri aprono il secondo tempo con la rete di Giroud, portandosi sull'1-1, e chiudono la gara con la rete di Sandro Tonali praticamente allo scadere: cross di Rebic, Acerbi spazza male, Ibrahimovic di testa trova Tonali in area che in estirada anticipa Strakosha e realizza la rete del 2-1. Un gol che, alla fine, vale uno scudetto.