MN - Ibrahimovic a Milanello: incontro già programmato. E sul futuro...

vedi letture

Visita di Zlatan Ibrahimovic a Milanello in vista della gara di Champions League contro il Newcastle di domani sera. L'incontro tra lo svedese e il club rossonero era previsto e già programmato per salutare tutto il gruppo squadra. Al momento, però, non sono previsti ingressi in società dell'ex attaccante svedese. Ma in futuro chissà...

di Antonio Vitiello