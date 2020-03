MN - Ielpo: "Donnarumma dovrebbe giocare in un top club"

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva l’ex portiere rossonero Mario Ielpo. Con lui, abbiamo parlato del futuro di Donnarumma. Ecco le sue parole: "Difficile dirlo al momento. Noi tutti tifosi del Milan speriamo rimanga, anche perchè a mio avviso adesso Gigio non è più solo un talento, ma è un giocatore completo. E' un punto di riferimento importante, nonostante la giovane età. Lui però ha uno stipendio da top club e quindi dovrebbe giocare in un top club e non in una squadra che fatica ad arrivare in Europa. Quindi o il Milan sale di livello e si può permettere un grande giocatore che guadagna come Donnarumma oppure sarà costretto a cederlo".