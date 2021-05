MN - Ielpo: "Maignan? A volte è spregiudicato, ma è forte. Ha personalità"

Mike Maignan al Milan? Questo il pensiero, in esclusiva, di Mario Ielpo ai nostri microfoni: "Ho cominciato a vedere qualche sua partita da quando si è parlato di lui al Milan. Mi è piaciuto come presenza in campo, come fisico: è il prototipo del portiere che va bene il Milan. Difetto? A volte è un po' troppo spregiudicato, ma mi è sembrato un portiere forte, di personalità".