MN - Ielpo: "Quando non compri un giocatore arrivano le critiche: complicato essere gli unici ad andare contro questo sistema"

Archiviata un'altra settimana, con lo stallo nella trattativa Milan-Zirkzee. Ognuno fermo nelle sue posizioni e con le sirene inglesi che iniziano a farsi sentire per l'olandese. Ai microfoni di MilanNews.it, l'ex portiere rossonero Mario Ielpo ci dice la sua:

Non è la prima volta che il Milan si imbatte in questa situazione

"Anche all'epoca di Maldini la policy era questa, solo che poi quando non compri un giocatore arrivano le critiche e non è facile. Diciamo che se sei l'unico ad andare contro questo sistema è complicato, servirebbe un compromesso".